عاجل.. وفاة لاعب مريخ الفاشر

الخليج 365 : توفي لاعب مريخ الفاشر محمد هيثم العيسوى متأثرا بجروحه إثر الحريق الذي شب بفندق أوركيدا صباح اليوم وكان اللاعب قد نقل الي مستشفى الفؤاد عقب حدوث الحريق.

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