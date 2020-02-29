الدخول الى الأراضي السعودية.. المنع بأمر “كورونا”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لظرف طارئ مؤقّت غير مستمر، علّقت المملكة العربية السعودية الدخول إلى أراضيها لأغراض العمرة وزيارة المسجد الشريف، وتعليق الدخول إلى المملكة عبر التأشيرات السياحية لقادمين من الدول التي يُشكّل انتشار فيروس “كورونا” فيها خطراً وفقاً لقرارات وتوجيهات احترازية ووقائية أصدرتها المملكة العربية السعودية تجاه فايروس “كورونا”.

تعقيم السجاد

قالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إنها تقوم بغسل أرضيات المسجد الحرام الخالية من السجاد أربع مرات يومياً لضمان سلامة قاصديه، ويتم رفع 13500 سجادة يومياً من الأماكن المُخصّصة للصلاة وغسيل الأماكن وتعقيمها وعملية غسل المصليات تتم بشكل دوري حيث يُطوى السجاد ويُرفع ثم تغسل المصليات وتُعّقم ويتم تجفيفها، وإعادة السجاد من خلال كوادر مؤهلة تأهيلاً عاليا، وتستخدم أفضل الوسائل التقنية وأدوات التنظيف والتعقيم، وتقوم بكنس جميع السجاد وتعطيره يومياً .

كارثة

مدير وكالة (مام) للسفر والسياحة والي الدين عبد الرحمن، قال إن الإدارة العامة للحج والعمرة أخطرتهم بالوقوف عن العمل، لحين إشعار آخر، وأضاف أن قرار الإيقاف شكّل صدمة كبيرة لأصحاب الوكالات الذين كانوا بصدد إصدار تأشيرات قبل أن يتم إيقافها، وأوضح أن مندوب وكالته بالمملكة أمر بإرجاع كل المبالغ إلى أصحابها مع الوعد بأن ينالوا استثناء في أقرب فرصة مقدمة لهم لأداء العمرة.

وكشف عن إرجاع 75 تأشيره لوكالته، مشيراً إلى أن أصحاب الوكالات لديهم الآن عمل كبير جداً مفتوح من أفواج عمرة وزيارات.

وفي ذات الاتجاه، قال صاحب وكالة سفر وسياحة إن قرار إيقاف العمل في الحج والعمرة يمثل ضرراً بالغاً مضيفاً أن الجهات المختصة لم تخطرنا إلى الآن بصورة رسمية بقرار الإيقاف، مردفاً بأنهم لا زالوا يباشرون عملهم كالمعتاد، مرجحاً أن لا يكون استمرار القرار طويلاً بعد تجاوز الحالة الاحترازية من المرض التي سيتبعها السماح للدول الخالية من الإصابات بدخول المملكة مع حظر القادمين من الدول المتأثرة بالفيروس.

الإيقاف طارئ

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وزير الأوقاف السابق دكتور عمار ميرغني، قال إن العمرة سُنّة من السنن، وبالتأكيد هي لم تعطل إلا بسبب هذا الظرف، وإن هذه الخطوة أتت لأخذ الحيطة والحذر، واتباع الأساليب الوقائية من المرض، وأضاف أن بيان المملكة مؤقت، لا يستمر، ولكن له آثاره السالبة، موضحاً أن موسم العمرة تخدمه عدة جهات في جميع الدول الأخرى، وكذلك في الدولة المقصودة نفسها السعودية. وكشف عن أن هنالك أعمالاً يتم تعطيلها عبر وكالات السفر والسياحة، وقال إن العمرة والزيارة والحج جميعها عند أصحاب الوكالات الذين يقع عليهم الضرر الأكبر من القرار المؤقت، وأوضح أن المملكة العربية سوف تتضرر هي كذلك من الإيقاف المؤقت باعتبار أن العمرة مورد اقتصادي مهم للمملكة، فضلاً عن أنها مظهر من مظاهر التدين والسياحة والحضارة الإنسانية والتنمية، مشيراً إلى أن خطوط الطيران المحلية وغيرها سوف تتأثر بهذا القرار، وقال: من الناحية الشرعية هذا التحسّب مطلوب، مشيراً إلى سوابق في التاريخ أوقفت بسببها الشعائر منها الطاعون .

تطبيق المعايير الاحترازية

وكانت “الصيحة” قد تلقت نًسخَة من بيان المملكة الذي أوضحت فيه أن الجهات الصحية المختصة تتابع تطورات وانتشار فيروس كورونا الجديد، وتؤكد الوزارة حرص حكومة المملكة من خلال تلك الجهات على تطبيق المعايير الدولية المعتمدة، لذلك وفرت أقصى درجات الحماية لمواطنيها والمقيمين، وكل من ينوي زيارة المملكة لأداء فريضة العمرة والمسجد النبوي والسياحة بناء على توصيات الجهات الصحية المختصة بتطبيق أعلى المعايير الاحترازية واتخاذ إجراءات وقائية استباقية لمنع وصول الفيروس.

احتياطات سلامة

وأعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد إلغاء جميع تأشيرات العمرة الصادرة والفعالة بجانب منع أي حامل لتأشيرة العمرة من الدخول إلى أراضي المملكة العربية السعودية حالياً، بغرض استكمال ترتيبات احتياطات السلامة في جميع المنافذ السعودية لمواجهة خطر فيروس كورونا.