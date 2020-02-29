ما قلّ ودلّ.. بقلم اسماعيل حسن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* صحيح أن بصمة التونسي المسلمي ظهرت في مباراة المريخ الأخيرة أمام حي العرب في ثغرنا الحبيب واضحة جلية، ولكن تبقى الحقيقة ظهر معها خللٌ في المنظومة الدفاعية بالذات، استغله مهاجمو العرب أكثر من مرة..

* ولولا بسالة حارسنا أبوعشرين، ربما اختلفت النتيجة لصالح أصحاب الأرض..

* قال البعض إن اهتزاز أداء دينمو الفريق ضياء الدين في هذه المباراة كان سبباً في هذا الخلل..

* ولكن تبقى الحقيقة أن منظومة المريخ الدفاعية أصلاً تعاني من ضعف بيّن طوال العقد الأخير…

* خاصة عمق الدفاع…

* وإلى ذلك نلفت نظر المسلمي لإجراء اللازم..

٢

* لن نفرح شديد بخروج سوداكال من الحبس إلا بعد أن نقف على عطائه كرئيس صريح لنادي المريخ العظيم..

* وإذا كان هذا العطاء إيجابياً، نفرح، ونهلل، ونؤازره، ونعمل على أن يفوز في الانتخابات القادمة..

* وإذا – لا قدر الله – لم يقدم العطاء المُرضي، لن نفرح بخروجه.. لأنه سيكون في هذه الحالة مثل حبسه واحد..

* شخصياً أسرّ لي سوداكال أكثر من مرة بطموحاته، وأحلامه التي تستهدف النهوض بالمريخ من حيث البنيات التحتية إلى مصاف كبرى الأندية الأفريقية والعربية..

* وأكد أنه سيجد قبل ذلك في تأهيل قناة المريخ، لتناطح خيرة القنوات السودانية..

* ويعيد إصدار أشرف الإصدارات مع صحيفة حمراء أخرى تحمل الراية معها..

* وإنشاء إذاعة على مستوى عالٍ، تضرب بصوتها أركان المعمورة..

* لذا أنا شخصياً – والعياذ بالله من أنا – مطمئن جداً إلى أن خروج سوداكال من الحبس، وتوليه مهامه كرئيس صريح لنادي المريخ، سيصب خيراً وبركة على نادينا..

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٣

* عندما تعجّبنا من اختيار ولاء البوشي وزيرة اتحادية للشباب والرياضة، لم يكن السبب أنها امرأة كما ظن البعض.. ولكن لأنها ليست من آل البيت الرياضي..

* يعني لو تم اختيار السيدة ميرفت حسين مثلاً، ما كنا سنتعجب..

* وبنفس المستوى إذا تم اختيار رجل لهذه الوزارة وليس من آل بيتنا، كنا سنتعجب ونستنكر اختياره..

* الآن تؤكد وزيرة الشباب والرياضة على أن الشخص عندما لا يكون من آل البيت الرياضي فعلاً، يصعب عليه، أن يديره بالكفاءة التي يديره بها شخص منه..

* لو أنها منه، لعرفت أن قانوناً رياضياً تتعارض ٢٤ مادة منه مع قوانين الفيفا، لا يمكن أن يقبله الرياضيون..

* ولا حتى مجلس الوزراء يمكن أن يجيزه..

* ولو أنها من آل البيت الرياضي فعلاً، لما صاغت هذا القانون بمعزل عن الاتحاد وخبراء القوانين الرياضية..

* عموماً نحن لسه فيها…

* وما على الوزيرة إلا أن تستدعي اللجنة القانونية للاتحاد العام، وعدداً من الخبراء المعروفين، لتنقيح هذا القانون بالشكل الذي لا تتعارض أي مادة من مواده مع مواد الفيفا…

* وكان الله يحب المحسنين..

* وكفى.