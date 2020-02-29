الفلول تحارب الصقور!.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:*

استنجد الاتحاد العام بحميدتي نائب رئيس مجلس السيادة لإنقاذ مباراة منتخبي السودان وغانا بعد رفض الكاردينال منح الإستاد بحجة عدم الجاهزية وأعمال الصيانة!!

* أول رفض الكاردينال وليس مجلس الهلال كما أورد أبوجبل في التماسه لحميدتي، ذلك أن الهلال بلا مجلس وأن الأمر كله بيد الكاردينال .

* في الهلال لا يستطيع أحد فعل شيء ولو بسيط دون أمر الكاردينال، فما بالك بقفل الإستاد في وجه المنتخب.

* (الإستاد مغلق للصيانة لتأثره بمباراة الهلال وأهلي مصر) ، تلك حجة كردنة والواقع يقول ليست هناك أعمال صيانة ولا يحزنون، وقد استقبل الإستاد مباراة الهلال والأمل بعد مباراة الأهلي المصري، والإستاد جاهز الآن لاستحقاقات الهلال الدورية.

* كل ما في الأمر أن هناك من زعم لكردنة أن الاتحاد العام تسبب في قرارات كاس بخصوص دوري 2018.

* كردنة يريد إحراج الاتحاد لكنه اختار السلاح الخطأ، سلاح المنتخب الوطني.

* الهلال أحرص على المنتخب من الاتحاد وغالب عناصر المنتخب من أبناء الهلال.

* الإنجاز الوحيد للمنتخب الوطني (كأس الأمم 1970) رفعه كابتن المنتخب وابن الهلال أمين زكي.

* رئيس الهلال يظن أنه مالك الإستاد، كيف لا وقد أزال اسم الهلال ووضع صورته مكانها!!

* الكاردينال لا يدرك أن الإستاد مملوك لوزارة الشباب شأنه شأن كافة ملاعب الأندية وأن الهلال يديره بالتخصيص لممارسة الرياضة.

* من عاليه نقول إن من حق الاتحاد استخدام الإستاد حتى لو رفض الكاردينال.

* على الاتحاد فرض أقسى العقوبات على الكاردينال وأعضاء مجلسه وحظر نشاطهم لثلاث سنوات في حال الإصرار على موقفهم المعادي لمنتخب الوطن.

* ثــوار الهلال معتصمون بالنادي، وهم على استعداد لنقل اعتصامهم للإستاد وتسليم الإستاد للمنتخب.

* في حال إصرار كردنة على إعاقة المنتخب، فإن ثــوار الهلال على استعداد لتحويل الاعتصام للإستاد قبل أسبوع من المباراة وتسليمه للمنتخب.

* ليطمئن الاتحاد أن المباراة ستقام بإستاد الهلال، إستاد الحركة الوطنية.

* عجبي لكردنة الذي فتح الإستاد للقاءات المخلوع الجماهيرية ويرفض للمنتخبات الوطنية.!!

* إزالة أعوان النظام باتت ضرورية أكثر من أي وقت مضى.

* اصحى يا ترس.

* أين قوى الحرية؟ أين لجان التفكيك وأحد الفلول يمنع المنتخب من ملعب وطني.

*السوكرتا قدم شكوى مكتملة الأركان ضد المريخ في لاعبه طبنجة.

* الشكوى أكثر من مضمونة ذلك أن السوكرتا قدّم الرقم الوطني للاعب وشهادة ميلاده.

* لا مجال للتلاعب ومستندات السوكرتا أوراق رسمية.

* الثلاث نقاط في الباباي، وعلى الوصيفاب الخضوع للأمر بدون جرجرة لأن الموضوع فيه تزويييير.

* من الأفضل للسوكرتا إسناد متابعة الشكوى لإداري يكون ولاؤه للعرب وبس.

* حذارِ من العرباوي عاشق الوصيف.

كلام سياسة

* ذهب الرئيس الألماني لموقع الاعتصام لكنه لم يجد شيئاً!!

* من قتلوا الثوار وقذفوا بهم في النهر أزالوا كل جداريات الاعتصام.

* ساحة الاعتصام باتت مزاراً كل ضيوف البلاد لكن لا شيء على الأرض عدا مساحة صغيرة بكلية الأشعة !!

* الرأي عندي دعوة كافة التشكيليين لإعادة رسم الجداريات.

* من أمر بإزالة الجداريات ينبغي تحويله للجنة أديب فهو ضالع بكل تأكيد في قتل الثوار والكنداكات.