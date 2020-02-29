الفلول تحارب الصقور!.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:*
استنجد الاتحاد العام بحميدتي نائب رئيس مجلس السيادة لإنقاذ مباراة منتخبي السودان وغانا بعد رفض الكاردينال منح الإستاد بحجة عدم الجاهزية وأعمال الصيانة!!
* أول رفض الكاردينال وليس مجلس الهلال كما أورد أبوجبل في التماسه لحميدتي، ذلك أن الهلال بلا مجلس وأن الأمر كله بيد الكاردينال .
* في الهلال لا يستطيع أحد فعل شيء ولو بسيط دون أمر الكاردينال، فما بالك بقفل الإستاد في وجه المنتخب.
* (الإستاد مغلق للصيانة لتأثره بمباراة الهلال وأهلي مصر) ، تلك حجة كردنة والواقع يقول ليست هناك أعمال صيانة ولا يحزنون، وقد استقبل الإستاد مباراة الهلال والأمل بعد مباراة الأهلي المصري، والإستاد جاهز الآن لاستحقاقات الهلال الدورية.
* كل ما في الأمر أن هناك من زعم لكردنة أن الاتحاد العام تسبب في قرارات كاس بخصوص دوري 2018.
* كردنة يريد إحراج الاتحاد لكنه اختار السلاح الخطأ، سلاح المنتخب الوطني.
* الهلال أحرص على المنتخب من الاتحاد وغالب عناصر المنتخب من أبناء الهلال.
* الإنجاز الوحيد للمنتخب الوطني (كأس الأمم 1970) رفعه كابتن المنتخب وابن الهلال أمين زكي.
* رئيس الهلال يظن أنه مالك الإستاد، كيف لا وقد أزال اسم الهلال ووضع صورته مكانها!!
* الكاردينال لا يدرك أن الإستاد مملوك لوزارة الشباب شأنه شأن كافة ملاعب الأندية وأن الهلال يديره بالتخصيص لممارسة الرياضة.
* من عاليه نقول إن من حق الاتحاد استخدام الإستاد حتى لو رفض الكاردينال.
* على الاتحاد فرض أقسى العقوبات على الكاردينال وأعضاء مجلسه وحظر نشاطهم لثلاث سنوات في حال الإصرار على موقفهم المعادي لمنتخب الوطن.
* ثــوار الهلال معتصمون بالنادي، وهم على استعداد لنقل اعتصامهم للإستاد وتسليم الإستاد للمنتخب.
* في حال إصرار كردنة على إعاقة المنتخب، فإن ثــوار الهلال على استعداد لتحويل الاعتصام للإستاد قبل أسبوع من المباراة وتسليمه للمنتخب.
* ليطمئن الاتحاد أن المباراة ستقام بإستاد الهلال، إستاد الحركة الوطنية.
* عجبي لكردنة الذي فتح الإستاد للقاءات المخلوع الجماهيرية ويرفض للمنتخبات الوطنية.!!
* إزالة أعوان النظام باتت ضرورية أكثر من أي وقت مضى.
* اصحى يا ترس.
* أين قوى الحرية؟ أين لجان التفكيك وأحد الفلول يمنع المنتخب من ملعب وطني.
*السوكرتا قدم شكوى مكتملة الأركان ضد المريخ في لاعبه طبنجة.
* الشكوى أكثر من مضمونة ذلك أن السوكرتا قدّم الرقم الوطني للاعب وشهادة ميلاده.
* لا مجال للتلاعب ومستندات السوكرتا أوراق رسمية.
* الثلاث نقاط في الباباي، وعلى الوصيفاب الخضوع للأمر بدون جرجرة لأن الموضوع فيه تزويييير.
* من الأفضل للسوكرتا إسناد متابعة الشكوى لإداري يكون ولاؤه للعرب وبس.
* حذارِ من العرباوي عاشق الوصيف.
كلام سياسة
* ذهب الرئيس الألماني لموقع الاعتصام لكنه لم يجد شيئاً!!
* من قتلوا الثوار وقذفوا بهم في النهر أزالوا كل جداريات الاعتصام.
* ساحة الاعتصام باتت مزاراً كل ضيوف البلاد لكن لا شيء على الأرض عدا مساحة صغيرة بكلية الأشعة !!
* الرأي عندي دعوة كافة التشكيليين لإعادة رسم الجداريات.
* من أمر بإزالة الجداريات ينبغي تحويله للجنة أديب فهو ضالع بكل تأكيد في قتل الثوار والكنداكات.
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