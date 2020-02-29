أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت في بنك السودان المركزي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : نستعرض عبر المشهد السوداني اليوم السبت 29 فبراير 2020م أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني حسب اخر تحديث اليوم لمؤشر الاسعار في بنك السودان المركزي والمصارف والسوق السوداء الموازي 29/02/2020 العملة شراء بيع متوسط الدولار 54.5000 54.7725 54.6363 الين الياباني 0.4950 0.4975 0.4962 الجنيه الاسترليني 70.4772 70.8296 70.6534 الفرنك السويسري 55.9698 56.2496 56.1097 الدولار الكندي 40.8604 41.0647 40.9626 كرونة السويدية 5.6038 5.6318 5.6178 الكرونة النرويجية 5.7964 5.8254 5.8109 الكرون الدنماركي 7.9560 7.9958 7.9759 الدينار الكويتي 176.8332 177.7174 177.2753 الريال السعودي 14.5260 14.5986 14.5623 الدرهم الاماراتي 14.8392 14.9134 14.8763 الريال القطري 14.9684 15.0432 15.0058 الدينار البحريني 144.5240 145.2466 144.8853 ريال عماني 141.5217 142.2293 141.8755 الوحدة النقدية لدول الكوميسا 74.0978 74.4906 74.2942 الدولار الحسابي (مصر) 4.6307 4.6398 4.6352 اليورو 59.4508 59.7480 59.5994 XAR 2890.2623 2905.0834 2897.6728 المادة السابقة هذه البلاد لم يضرها غير (خبرائها).. بقلم محمد عبد الماجد المقالة القادمة الجازولين.. قلنا الروب!!.. بقلم هاجر سليمان

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