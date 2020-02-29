(بدر للطيران) تعلن ارجاع قيمة التذاكر كاملة لكل من حجزوا على خطوطها للسعودية

أعلنت شركة “بدر للطيران” استعدادها لإسترجاع قيمة التذاكر كاملة لأي من زبائنها حجز عبر خطوطها لـ “لمملكة العربية السعودية” لأداء شعيرة العمرة أو الزيارة السياحية بعد قرار المملكة الأخير القاضي بتأجيل الدخول إلى أراضيها حالياً تحسباً لفيروس “كورونا”.

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وقالت “بدر للطيران” في تصريح صحفي أمس بحسب صحيفة الجريدة، قالت إن الشركة وبعد الإجراءات المؤقتة التي أتخذتها السلطات السعودية ستقوم بإرجاع قيمة التذاكر كاملة دون خصم أي مبلغ منها، وأكدت أن القيمة ستكون كاملة إذا تم حجز التذاكر من مكاتبها مباشرة أو حتى من وكالات السفر الآخرى.

وأهابت “بدر للطيران” زبائنها الذين حجزوا عبرها إلى السعودية ولم يسافروا بضرورة العودة لإستلام قيمة التذاكر كاملة. وأعلنت الشركة أنها ستقوم بإلغاء أي غرامات بسبب إلغاء التذاكر وأن المبالغ ستكون كاملة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)