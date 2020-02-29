أزمة حادة في غاز الطبخ وتعبئة الأسطوانة تصل لـ(400) جنيه

كَشَفَت جولة لمصادر أمس الجمعة، عن أزمةٍ طاحنةٍ في غاز الطبخ، ووصل سعر تعبئة الأسطوانة بمناطق في الخرطوم بحري إلى (300 – 400) جنيه وسط تذمُّر المُواطنين.

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وأوضح صاحب مركز توزيع للغاز بضاحية كافوري بحسب صحيفة الصيحة، أنّ النُّدرة ساهمت في ارتفاع أسعار التعبئة من (180) جنيهاً سابقاً إلى (400) جنيه نسبةً لأنّ الكمية الواردة ضئيلة والطلب عالٍ، إضَافَةً الى ارتفاع تكلفة الترحيل.

إلى ذلك، لاحظت المصادر عودة صُفُوف انتظار الغاز في الميادين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)