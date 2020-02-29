الإعلان عن تسجيل حزب سياسي جديد

أعلن مجلس شؤون الأحزاب السياسية الأسبوع الماضي، عن تسجيل حزبٍ سياسي جديد باسم “الشعب الفيدرالي”.

وأوضح المجلس في تعميم باسم رئيسه عثمان محمد موسى، أنّ هَدَفَ الحزب المُعلن هو تأسيس دولة ديمقراطية برلمانية بتعددية حزبية، وأن يكون نظام الحكم اتحادياً، وأن يكون نظام الحكم في الأقاليم فيدرالياً على أساس أقاليم السودان، بجانب الفصل بين السُّلطات التشريعيّة والتنفيذية والقانونية.

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وأشار عثمان بحسب صحيفة الصيحة، إلى أنّ الحزب يعمل لتحقيق أهدافه بالوسائل المشروعة وفق القانون والعمل الديمقراطي السلمي، وأعلن المجلس أنه يجوز لأيِّ مواطن الطعن لدى المجلس في مشروعية هذا الحزب وفق المادة 10 (2/ أ) من لائحة تسجيل الأحزاب السياسية لسنة 2009م تعديل 2016م.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)