أصحاب الدراجات البخارية بالقضارف يستنكرون اتهامات الحكومة

اشتكى عدد من أصحاب الدراجات البخارية بمدينة القضارف من الحملات الواسعة التي ظلت تقوم بها سلطات الولاية ورفضوا اتهامهم ببيع “البنزين” في السوق الاسود.
واكد عامر الامين احد سائقي الدراجات البخارية لصحيفة الجريدة، أكد عدم صحة الاتهامات التي وجهت لهم من قبل سلطات الولاية، ووصف الحملات التي تقوم بمصادرة دراجاتهم من محطات الوقود بالعشوائية لجهة انها تطال كل من يقود دراجة بخارية سواء كان متورطاً في الازمة او لم يكن متورطاً، وحذر من تفاقم المشكلة بسبب مصادرة الدراجات بدون سند قانوني.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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