والي غرب دارفور يُؤكِّد استقرار الأوضاع بفوربرنقا وهبيلا

أَكّدَ والي غرب دارفور المُكلّف اللواء ركن د. ربيع عبد الله آدم، استقرار الأوضاع الأمنية بمحليتي فوربرنقا وهبيلا، وثمّن جُهُود لجان الأمن بالمحليتين وأدوار قِوى الحُرية والتّغيير وتجمُّع المهنيين ولجان المُقاومة لدعم الاستقرار ورتق النسيج الاجتماعي وإشاعة روح التسامُح.
ووقف الوالي ميدانياً على الأوضاع بالمحليتين، واستمع لتقارير مُفصّلة من لجان الأمن والمديرين التنفيذيين بالمنطقتين، وقال إنّ جُهُود سُلطات المحليات، بجانب الجُهُود الشعبية أتت أُكُلها أمناً وسلاماً واستقراراً، وأضاف “لو أن كل المحليات تعمل بالروح التي يعمل بها أهالي هبيلا وفوربرنقا لعاش السودان في سلام وأمن واستقرار”.
ونوّه خلال اجتماعه بالمسؤولين بحسب صحيفة الصيحة، إلى أنّ المحليتين تتمتّعان بخيراتٍ وفيرةٍ مِمّا يتطلّب دعمهما والوقوف مع سُلطاتهما للاستفادة من خيراتهما في معاش الناس محلياً وتجارياً، وثمّن أدوار الأجهزة الإعلامية المُختلفة في تمتين العلائق بين مُكوِّنات المجتمع وعكس روح الوحدة والتعايُش السلمي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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