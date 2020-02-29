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المحكمة تتهم نظامياً بقتل شاب عمداً بسبب فتاة

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 29-فبراير-2020

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المحكمة تتهم نظامياً بقتل شاب عمداً بسبب فتاة

اتهمت محكمة الحاج يوسف الجنائية، برئاسة القاضي نصر الدين بابكر الهادي الجمري ، نظامياً بطعن شب بالسكين وقتله، وذلك بضاحية حي البركة بالحاج يوسف، ورد ممثل الدفاع حول قرار التهمة بالانكار التام وان موكله لم يكن موجوداً لحظة ارتكاب الجريمة وان لديهم بينة على ذلك.

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وحسب قضية الاتهام ووفقاً لصحيفة المجهر فان السلطات الشرطية كانت قد اتهمت نظامياً بقتل شاب بعد نشوب خلاف بينهما حول حمل احدى اقاربه سفاحاً من الضحية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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