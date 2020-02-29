النيابة العامة تعتزم إحالة بلاغات مسؤولي النظام السابق للنيابات المُختصة

طَالَبَ النائب العام تاج السر علي الحبر، رؤساء النيابات برفع تقارير عن كل بلاغٍ دُوِّن في مُواجهة مسؤولي النظام السابق، لإحالته إلى النيابة المُختصة، فيما أحالت نيابة مُخالفات الأراضي جُزءاً كبيراً من البلاغات لنيابة الثراء الحرام والمال المشبوه، لتنظرها المحكمة المُختصة.

وكشفت مصادر موثوقة عَن وُجُود بلاغات مُشتركة للمُتّهمين من مسؤولي النظام السابق بالنيابات، وأشارت لوجود خيارين أمام النائب العام بشأنها؛ أحدهما تشكيل دائرة للنظر فيها ومن ثَمّ تأسيس محاكم لها، أو إحالة البلاغات المُتشابهة لنيابة الثراء الحرام.

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ووفقاً للمصادر فإنّ نيابة الأراضي قَطَعَت شوطاً كبيراً في إجراءات التحقيق بالبلاغات، وإنّ النيابات الأخرى ستبدأ من حيث انتهت نيابة الأراضي، وكشفت المصادر عن دراسة لحصر البلاغات المُتشابهة في الأراضي والثراء الحرام، ومن ثَمّ إحالتها للنيابة المُختصة كالثراء الحرام والفساد والتحقيقات المالية.

وبحسب صحيفة الصيحة، فإنّ من أبرز البلاغات التي أُحيلت من نيابة مُخالفات الأراضي للثراء الحرام، بلاغات “علي عثمان محمد طه النائب الأول الأسبق لرئيس الجمهورية والحاج عطا المنان القيادي بالمؤتمر الوطني المحلول ومامون حمّيدة وزير الصحة السابق بولاية الخرطوم”، وأوضحت المصادر أنه سيتم التعميم لجميع البلاغات الـ(40).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)