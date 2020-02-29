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(الداروتي) مفتشاً عاماً للقوات المسلحة

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 29-فبراير-2020

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(الداروتي) مفتشاً عاماً للقوات المسلحة

تسلم الفريق الركن عباس حسن عباس الداروتى مهامه مفتشاً عاماً للقوات المسلحة خلفاً للفريق أول بحرى ركن عبدالله المطري الفرضي، وأكتملت مراسم التسليم والتسلم لهيئة التفتيش العسكرى بينهما امس بحضور عدد من مديرى الادارات بالهيئة ومنسوبيها من الضباط.

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وتعهد الداروتى بحسب صحيفة المجهر، بمواصلة العمل على تطوير القوات المسلحة مثمناً جهود المفتش العام السابق الذى وضع الهيئة فى مصاف الريادة والتقدم.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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