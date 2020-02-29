عاجل| إخواني سوداني يزور إسرائيل.. وهذا مصيره (صورة)

السبت 29 فبراير 2020

كتب الخرطوم - محمد أمين

أعلن حزب المؤتمر الشعبي، فصل احد منسوبيه زار اسرائيل، واعتبره تجاوزاً لمبادئ الحزب ومواقفه.



وأسس حزب المؤتمر الشعبي على يد حسن الترابي زعيم الحركة الاسلامية السودانية، في العام 2000 بعد ان اطاح به الرئيس المعزول، عمر البشير من السلطة.

وقال الحزب في بيان اليوم (السبت) أنه قرر فصل المذكور من عضوية المؤتمر الشعبي (جزاء فعله).

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وأكد المؤتمر الشعبي التزامه الصادق بدعم القضية الفلسطينية في وجه الكيان الصهيوني.

وتتدوال وسائل التواصل الاجتماعي اسم ابورباني الفادني بانه المذكور في بيان الحزب.