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الاتحاد الأوروبي يدعم حذف السودان من قائمة الإرهاب

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وكالات 0 تبليغ

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السبت 29 فبراير 2020

الاتحاد الأوروبي يدعم حذف السودان من قائمة الإرهاب

كتب

وكالات

قالت فيرجيني باتو هنريكسون المتحدثة في مكتب منسق السياسات الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل، إن التكتل يواصل دعم الجهود الرامية لحذف السودان من اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

وأضافت هنريكسون في تصريح نشرته السبت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الاتحاد الأوروبي يرحب بالتقدم المحرز مؤخراً، في النقاشات الثنائية بين الولايات المتحدة والسودان، في هذا الملف.

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جاءت التصريحات قبل ساعات من محادثات مرتقبة، اليوم السبت وغداً الأحد ، بين بوريل، وكبار المسؤولين السودانيين في الخرطوم.

ورداً على سؤال حول رسالة المسؤول الأوروبي إلى الخرطوم، قالت المتحدثة إن الاتحاد الأوروبي سوف يستمر في لعب دور نشط في دعم وتوطيد الانتقال السياسي في السودان، لمرافقته في طريق الإصلاحات السياسية والاقتصادية، والبقاء إلى جانب الشعب السوداني في سعيه نحو الديمقراطية والسلام والاستقرار.

كانت الولايات المتحدة قد ادرجت في عام 1993السودان في قائمة الارهاب بعد عامين من استقباله زعيم القاعدة اسامة بن لادن الذي قتلته القوات الامريكية في باكستان عام 2011.

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