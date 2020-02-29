اجتماع حاسم لقحت اليوم لهذا السبب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت مصادر واسعة الاطلاع عن عقد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير اجتماعاً حاسماً اليوم “السبت” بشأن تفاصيل المشاركة في المجلس التشريعي المزمع اعلانه خلال الفترة المقبلة. وأكدت المصادر التي تحدثت لجريدة المجهر امس الجمعة ان الاجتماع سيحسم نسب المشاركة في المجلس التشريعي والخروج برؤية لآخر الترتيبات، وتوقعت المصادر ان يتم سيناريو تقسيم نسبة الـ “67” التي خصصتها الوثيقة الدستورية لقوى الحرية والتغيير على أساس توزيعها بين مكونات قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة والاقاليم. المادة السابقة التعايشي يكشف عن اتفاق لتمديد الفترة الانتقالية المقالة القادمة الاتحاد الاوروبي يمنح السودان ترخيص تسجيل المصدرين

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