التعايشي يكشف عن اتفاق لتمديد الفترة الانتقالية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف عضو مجلس السيادة المتحدث الرسمي باسم وفد الحكومة المفاوض محمد حسن التعايشي “الجمعة” عن اتفاق لتمديد الفترة الانتقالية.

وقال التعايشي للإذاعة السودانية إن قضية تمديد الفترة الانتقالية كانت مثار نقاش في مسارات التفاوض المختلفة، وكشف عن اتفاق بين قوي الحرية والتغيير ومجلسي الوزراء والسيادي على تمديد الفترة الانتقالية لاستيعاب عملية السلام، وأضاف “أصبحت هنالك ضرورة لذلك”، وأوضح التعايشي أن هناك اتفاقاً على تعديل الوثيقة الدستورية من واقع الاتفاق السابق على تعديل المادة 70 المتعلقة بتضمين اتفاقات السلام داخل الوثيقة، وقال إن الرأي النهائي هو أن يسود اتفاق السلام على الوثيقة. المادة السابقة شقيلة: زﻳﺎرة اﻟﺮﺋﻴﺲ الاﻟﻤﺎﻧﻲ الهدف منها الضغط على واشنطن المقالة القادمة اجتماع حاسم لقحت اليوم لهذا السبب

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