شقيلة: زﻳﺎرة اﻟﺮﺋﻴﺲ الاﻟﻤﺎﻧﻲ الهدف منها الضغط على واشنطن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺤﺮﻱ ﻣﺤﻤﺪﺃﺣﻤﺪ ﺷﻘﻴﻠﺔ ﺃﻥ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ ﺗﺪﺷﻴﻦ ﻟﺤﻤﻠﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﻘﻮﺩﻫﺎ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻹﺯﺍﻟـﺔ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﺍﻋﻴﺔ ﻟﻼﺭﻫﺎﺏ. ﻭﻗﺎﻝ ﺷﻘﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺭ ﻟـ”ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ” ﻳﻨﺸﺮ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻞ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﺎﻥ ﻻﻳﺴﺘﺸﻌﺮﻭﻥ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﻈﺮﻭﻓﻪﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ، ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻻﻟﻤﺎﻥ ﻭﻣﻦﺧﻠﻔﻬﻢ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﻮﻥ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﻹﻣﺮﻳﻜﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ» ﻧﺤﻦ ﻧﺴﺘﺸﻌﺮ ﺑﺨﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲﻭﺟﻮﺩﻩ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﺍﻋﻴﺔ ﻟﻸﺭﻫﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﺗﻜﻮﻧﻮﻥ ﻻ ﺗﻌﺮﻓﻮﻧﻬﺎ« . ﻭﻧﻮﻩ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻦ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻅﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﺇﺳﻤﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﺍﻋﻴﺔﻟﻸﺭﻫﺎﺏ . ﻭﺃﺭﺩﻑ ﺇﻥ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻛﺪﻭﻟﺔﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻸﺭﻫﺎﺏ ﻫﻮ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻣﺮﻳﻜﻲ ﻭﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊﺩﻭﻟﻪ ﺗﺨﻄﻴﻪ ﻭﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﻻﻥ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻫﺬﻩﺍﻟـﺪﻭﻝ ﻣﻊ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺠﻨﻴﻪ ﻣﻦﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞﻣﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺳﻴﺠﻨﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻐﻀﺐ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻲﻋﻠﻴﻬﺎ . المادة السابقة رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية يختتم زيارة للسودان استغرقت يومين المقالة القادمة التعايشي يكشف عن اتفاق لتمديد الفترة الانتقالية

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