أزمة جديدة داخل سودانية ٢٤ بسبب (راتب) لوشي.!

الخليج 365 : أكدت مصادر (كوكتيل) أن هناك استياء واسع وسط عدد كبير من العاملين داخل قناة سودانية ٢٤ وذلك بسبب (الراتب) الذي تقاضته المذيعة لوشي المبارك عقب عودتها الأخيرة للقناة، وزادت المصادر أن الأيام القادمة ربما ستشهد تصعيداً للموضوع من قبل أولئك العاملين والذين يطالبون بتوفيق أوضاعهم منذ أشهر مضت.

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