سميرة دنيا (تتسلطن) في ليالي العود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : حقق الحفلان اللذان أحيتهما الفنانة سميرة دنيا بـ(ليالي العود) التي أطلقتها شركة البروف مؤخراً، نجاحاً واسعاً، حيث تم حجز جميع التذاكر قبل يوم من ميقات الحفل، بينما طالب الجمهور بزيادة أيام سميرة دنيا في ليالي العود وهو ما وعدت الشركة بالنظر فيه خلال الأيام القادمة.

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