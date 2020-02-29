بله الغائب يفجر مفاجأة ويدعي اكتشاف علاج لفيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الشيخ بله الغائب، أنه اكتشف علاجاً لمرض فيروس كورونا القاتل، وعلى ذمته على مستوى كل العالم .

ويراهن الشيخ في علاجه بالتجربة متى ما طلب منه بحسب صحيفة الدار، الكمون الأسود يسحن ويخلط مع عسل النحل الأصلي والكمية كالآتي:

نصف رطل كمون مع رطلين عسل ويتناول منها المريض (4) معالق في اليوم بعد كل وجبة وعند الصباح على الريق وهو علاج شافي لكثير من الأمراض والشفاء بإذن الله في خلال (48) ساعة.