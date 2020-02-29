هدى عربي تختار (سيدة) لإدارة أعمالها الفنية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قامت الفنانة هدى عربي باختيار إحدى السيدات وذلك لإدارة أعمالها الفنية، وذلك بعد إنهاء التعاون ما بينها ومدير أعمالها السابق حافظ خوجلي. هذا وأكدت مصادر مطلعة لـ(كوكتيل) أن مديرة الأعمال الجديدة شرعت فوراً في الترتيب لعدد من الحفلات الجماهيرية إلى جانب متابعتها لجدول أعمال الحفلات الخاصة.

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