هيئة حقوق الانسان توبخ الرياض .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ظل ملف السعودية في مجال حقوق الانسان دائما متسخا ، ولايمكن الدفاع عن ال سعود سواء فى اعتماد الحكم الرشيد والاقرار بحق الناس فى تقرير مصيرهم أو التعامل بانسانية مع المعتقلين ومراعاة ابسط قواعد العدالة .

وقد عرفت السعودية بالغلظة فى تعاملاتها مع أى مخالف لها فهى تضيق ذرعا الى ابعد الحدود بمن ينتقد أو يطالب بالحقوق المشروعة ، ولاتفرق فى تعاملها بين الرجال والنساء فالتعسف هو التعسف والظلم هو الظلم وال سعود هم ال سعود.

وكثيرا ما تحدثت المنظمات الحقوقية الدولية والجهات ذات الصلة عن الرياض وعملها الدؤوب على كسر إرادة المعارضين واذلالهم ومقابلة صمودهم وصبرهم بالمزيد من البطش والقسوة .

وقد دعا مكتب حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ، الخميس، النظام السعودي الى اطلاق سراح الناشطات من النساء ودعم حرية التعبير والتجمع السلمي .

ونقل موقع الامم المتحدة عن المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشيليت مطالبتها الرياض إلى مراجعة إدانات الناشطين والزعماء الدينيين والصحفيين ، حاثة القادة السعوديين على إطلاق سراح العديد من الناشطات ، اللواتي يقفن وراء القضبان من المطالبات بالاصلاحات السياسية في البلاد ورفع التمييز عنهن “.

واضاف التقرير أن ” النظام المتطرف في السعودية يتعرض دائما لانتقادات متكررة من جانب الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية لانتهاكه حقوق الناس ، لا سيما حقوق النساء والناشطين ، والعدد الكبير من عمليات الإعدام ، وشن حملة صارمة على المعارضين السياسيين والمؤيدين النشطاء للديمقراطية “.

جدير بالذكر أن ” 36 دولة في الامم المتحدة بما في ذلك دولا اوروبية وبخت السعودية لأول مرة في هيئة حقوق الإنسان ، وكانت السعودية قد تعرضت لنيران الانتقادات منذ عام 2018 وما بعده بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وتقطيع جثته بعد دخوله إلى القنصلية السعودية في اسطنبول، حيث اثبتت الأدلة أن عملية القتل البشعة نفذتها فرقة خاصة لها صلات وثيقة مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. واتهم مسؤولون أتراك ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بإصدار أمر القتل.