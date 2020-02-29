المالية ترفع الحد الأدنى لأجور مُوظّفي الخدمة المدنية لـ(3) آلاف جنيه

الخليج 365 :

كَشَفَ وزير الدولة بوزارة البنى التحتية والنقل د. هاشم بن عوف، عن رفع وزارة المالية الحد الأدنى للأجور لمُوظّفي الخدمة المدنية إلى (3) آلاف جنيه، ليحقق أجراً فعلياً يبلغ (8845) جنيهاً، تُطبّق تدريجياً على عامين، وأوضح أنّ الحد الأدنى وهيكل الأجور المُوحّد سيكون قومياً يُطبّق على جميع العاملين بالدولة، ونوّه لرفع الإعانة الشهرية إلى (2) ألف جنيه تُطبّق فوراً اعتباراً من أول مارس المُقبل.

وأعلن د. هاشم خلال زيارته لرئاسة عمال السكة حديد بعطبرة، أنّه مُكلّفٌ بإبلاغهم القرار من وزير المالية د. إبراهيم البدوي، ولفت إلى إعلان القرار من عطبرة نسبةً للمكانة التاريخية لعُمّال السكة حديد، ووصف هاشم وضع عُمّال السكة حديد بغير المقبول، وأكد مشروعية الإضراب كحقٍ أصيلٍ من حُقُوق العُمّال، واتّهم “الدولة العميقة” من منسوبي السكة حديد وبعض عناصر النظام السابق بزراعة الفتنة لإفشال الحكومة الانتقالية، ووجّه إدارة السكة حديد بعرض جدول مُفصّلٍ لخُطة تنفيذ المُطالبات بتحسين بيئة العمل المُنفّذ منها والجاري العمل فيه وجدول زمني لإكمال بقية الأعمال في جميع أقاليم السكة حديد بالتفصيل، وطالب برفع الإضراب فوراً، وعلى الإدارة اتّباع الإجراءات اللازمة لضمان سير العمل على أكمل وجه، وأوصى بضرورة أن يتم التحقيق العاجل في حادثة تمزيق ترفيع الإعانة، حيث لا يخفى استغلال الأزمة من البعض لتطويل أمد الإضراب لأسبابٍ غير حقوقية.