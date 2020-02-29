قنوات تاسيتي تستبعد ندى القلعة من حفلات عيد الأم.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قامت إدارة قنوات تاسيتي باستبعاد الفنانة ندى القلعة من جدول حفلاتها الجماهيرية التي ستطلقها في عيد الأم، وأكدت مصادر مطلعة لـ(كوكتيل) أن السبب الرئيسي لاستبعاد القلعة يعود إلى مماطلتها في إكمال الاتفاق النهائي مع إدارة القناة بالرغم من الاتفاق المبدئي السابق على مبلغ ١٥٠ ألف جنيه نظير مشاركتها، حيث ألمح مكتب الفنانة لإدارة القنوات بالالتزام أيضاً بدفع حقوق الشعراء والملحنين أيضاً، وهو مارفضته إدارة القنوات وفضلت إلغاء الاتفاق المبدئي أيضاً مع الفنانة.

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