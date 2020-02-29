الخليج 365 : علمت (الموقع) ان وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الشرطة السودانية ارسلت خطاب الي الاتحاد السوداني لكرة القدم تؤكد فيه صحة الرقم الوطني للاعب (طبنجة) الذي ارفقه نادي حيالعرب في شكواه وقالت مصادر ان الشرطة ردت علي اتحاد كرة القدم بناء علي خطاب منه للتأكد من صحة المستند وقالت مصادر موثوقة أن الرقم الوطني للاعب أكد انه من مواليد عام ٢٠٠٠ وانهيحمل الرقم بتاريخ ميلاد يوم ٢٠ شهر سبتمبر عام ٢٠٠٠ حيث أن رقمه الوطني هو 199112788 واستخرج له الرقم الوطني بتاريخ التاسع من يوليو عام ٢٠١٤. المادة السابقة مؤيدو مؤيدو السعودية في حرج بالغ المقالة القادمة مدرب المريخ التونسي يبعد رمضان عجب من مواجهة السلاطين

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كانت هذه تفاصيل خبر خطاب من السجل المدني بوزارة الداخلية الي الإتحاد السوداني بخصوص لاعب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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