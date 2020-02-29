مؤيدو السعودية في حرج بالغ

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

شكل تصريح السيد وزير المالية الدكتور ابراهيم البدوى عن تلكؤ السعودية والامارات فى وفائهما بتكملة المنحة التى وعدا بها شكل صدمة للكثيرين خاصة اولئك الذين يتغنون صباح مساء بفضل السعودية علينا وطفقوا يبحثون بقوة عن مبرر يوجهون به النكوص السعودى الاماراتى وخلفهما الوعد لكن ماذا يمكن ان يقولوا وبماذا يعتذرون عن هذا السلوك المشين الذى لا يتوافق مع دين ولا عرف ولا اخلاق.

الذين اصيبوا بالحرج من وصف السعودية بخلف الوعد تلقفوا غير مصدقين ما ذكرته صحيفة متاريس الالكترونية واعتبروه حجة دامغة يمكن ايرادها كعذر للسعودية والامارات فى خلفهما الوعد ، فماذا قالت صحيفة متاريس وما مدى مقبولية كلامها ومنطقيته ؟ الصحيفة الالكترونية ذكرت انها قد نقلت في وقت سابق عن مصادر دبلوماسية أن الدولتين غاضبتان من هجوم إعلامي تشنه عليهما جهات محسوبة على قوى الحرية والتغيير.

ولكن هل ياترى يمكن قبول هذا التبرير ؟ اليس الوفاء بالوعد توجيه اسلامى ويعتبر النكوص خطأ بغض النظر عن موقف الطرف الثانى ؟ اليس من الواجب على ادعياء القيم وحراس العقيدة ورعاة الدين وحماة الحرمين ان يتصفوا بالخلق الاسلامى القويم ولايكونوا كغيرهم من الدول التى لاترفع شعار الدين ؟ لن يستطيع المدافعون عن السعودية الدفع بهذا السبب كتبربر لموقفها لانها مطروحة عندنا كدولة رائدة وقائدة وليست فى مصاف الدول العادية فهل يبحثون لهم عن عذر لها وأنى لهم ان يجدوه ام تراهم يقبلون منا وصف السعودية بانها ليست دولة الحق والقيم والأخلاق والانموذج الذى يحتذى ؟

من جهة اخرى نتساءل أين الانصاف والعدل ؟ وكيف تتصرف السعودية بهذه الطريقة المستهجنة فتعاقب امة كاملة بخطأ بعض القادة فى قحت ؟ ولماذا لم تراع لاولئك الذين مدحوها واعتبروا العلاقة معها خط أحمر ولم يقبلوا بتوجيه أى انتقاد لها وفى هؤلاء قادة من قحت فما بال السعودية تحرجهم ؟

وبدورهم قال إعلاميون ومراسلون لقنوات فضائية عربية إن دولا حذرت اعلامها من إعطاء مساحات لاحزاب سودانية محددة على شاشاتها بسبب مواقفها من تلك الدول.

وهنا نسأل مابال السعودية تضيق ذرعا بالذين ينتقدونها ومابالها تفرض وصاية على وسائل اعلام تدعى انها حرة ومستقلة وتأتى الرياض لتحدد لهم من يستضيفون ومن يمنعونه من الظهور عندهم ؟ أين هى العدالة المدعاة ولماذا تتشدق السعودية بانها تطبق الشرع الحنيف فى حين انها بعيدة كل البعد عن دين الله وصراطه المستقيم .

انصار السعودية وكل من يؤيدها يجد نفسه فى حرج بالغ ازاء التصرفات والمواقف التى تقفها الرياض ولن يستطيعوا ان ينتقدوها لأن هذا يجعلهم يفقدون الدعم المادى والسياسى والاعلامى .