مدرب المريخ التونسي يبعد رمضان عجب من مواجهة السلاطين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : بالرغم من ظهوره بديلا في مباراة حي العرب بورتسودان الا ان لاعب المريخ رمضان عجب مهدد بالغياب عن مباراة فريقه غدا امام مريخ الفاشر بسبب الاصابة التي يعاني منها وتخوفه من ارضية استاد الخرطوم التي قد تضاعف من الاصابة وعلمت (سودانا فوق ) ان مدرب المريخ التونسي امين المسلمي قرر ابعاد اللاعب من قائمة المباراة والاستعانه به في المباريات القادمه.

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