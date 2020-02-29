مواقف باهتة لاتشبه المؤتمر الشعبي

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

الخبر الذى اوردته صحيفة السوداني الدولية يوم الخميس وعبرت عنه بالقنبلة هو حقا خبر مفاجئ ، ونعنى به إعلان قيادى شبابي من حزب المؤتمر الشعبى عزمه زيارة دولة الكيان الصهيونى قريبا والمشاركة فى برنامج فى الكنيست ، وننقل الخبر ادناه ونشير الى ان عددا من المواقع الاخبارية اوردته وغالبهم ينقله عن باج نيوز ، يقول الخبر :

فجّر قيادي شبابي بحزب المؤتمر الشعبي، قنبلة سياسية داوية بإعلانه زيارته لدولة الكيان الصهيوني”إسرائيل” خلال الأسبوع الحالي.

وأكّد القيادي الشعبي خبر الزيارة في تصريحاتٍ لصحيفة السوداني الدولية الصادرة ”الخميس”، وأعلن أنّه سيزور مدينة القدس وقطاع غزة والمشاركة مع مجموعة شبابية تضم مسلمين ومسيحين ويهود في حوارٍ مفتوحٍ مع رموز يهودية بارزة داخل الكنيست الإسرائيلي وعقد لقاءات سياسية وفكرية في منابر ومنتديات داخل الأراضي الإسرائيلية

وأوضح القيادي الذي شغل من قبل منصب الأمين العام لشباب المؤتمر الشعبي، وشارك بفاعلية في ثورة ديسمبر، إنّه أخطر عددًا من قيادات ورموز الحزب بالزيارة، ولم يجد منهم اعتراضًا على خطوته التي قال إنّها تعبرّ عن قناعاته الفكرية ومواقفه السياسية الخاصة بحد تعبيره.

وفى فقرة اخرى من الخبر نقرأ:

وأكد القيادي بالمؤتمر الشعبي “عمار السجاد” في تصريح لـ(المجهر) صحة ما تردد عن زيارة القيادي بالحزب لإسرائيل، وقال إن الزيارة جاءت في إطار برنامج تنظمه تركيا يتعلق بحوار الأديان، وكان برفقته مجموعة من الشباب السودانيين، وأن الهدف الرئيسي كان زيارة القدس، وعبروا الأراضي الإسرائيلية، ونفى أن يكون أمين الشباب السابق ذهب لإسرائيل ممثلاً لحزب المؤتمر الشعبي، وحول فحوى اللقاءات التي أجراها القيادي الشاب مع القيادات السياسية والدينية الإسرائيلية، أكد عدم معرفته بتفاصيلها لعدم التقائه بأمين الشباب السابق عقب عودته من إسرائيل للخرطوم.

واول مانلاحظه على الخبر انه يوحى إليك فى جزئه الاول ان الزيارة لم تكن قد تمت حتى لحظة حديث القيادى الشاب لصحيفة السودانى الدولية اذ فيه يقول انه سيزور القدس وسيشارك فى حوار بالكنيست أى ان كل هذا لم يتم بعد لكن الفقرة الثانية والتى ورد بها كلام الدكتور عمار السجاد – بحسب نقل المجهر – فإن مانفهمه ان الزيارة تمت وعندما سئل عمار السجاد عن ماتم فى الزيارة قال انه لم يلتق بالشخص المعنى بعد عودته من الزيارة ، ولكن كل هذا غير ذى بال فالموضوع الاساسى يكمن فى استسهال زيارة كيان العدو ونقول ان هذا الأمر فى حد ذاته خيانة ، ومجرد التفكير فيه يستدعى شن الحرب على من يقول به لا ان يستمع المؤتمر الشعبى الى المبادرة التى طرحها احد قادته الشباب ويكتفى بالموقف الباهت القائل انها قناعات الرجل الخاصة وهو لايمثل الحزب فى هذه الخطوة اذ ان الواجب كان يحتم اصدار بيان قوى بادانة هذا الرجل ورفض ما أقدم عليه بل البراءة منه وطرده من الحزب ، وايضا نستنكر هذا الموقف الانبطاحى الغير مسؤول من الدكتور عمار السجاد وهو يقول انه لم يلتق زميله هذا بعد عودته من كيان الاحتلال مما يعنى ان العلاقة بينهما عادية وهذا امر لايستقيم اذ كان يلزم ان يتخذ دكتور عمار موقفا حاسما من هذه الخيانة ، انها مواقف باهتة لاتليق بالمؤتمر الشعبى .