عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم السبت 29 فبراير 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

التعايشي: المفاوضات لم تفشل وقطعنا”80%

تجمّع المهنيين يهدي شتاينماير خرطة غير معلنة لدخول الثوار محيط القيادة العامة

هيئة محامي دارفور تتحفّظ على استمرار أسرى النظام البائد

خبير: زيارة الرئيس الألماني هدف للضغط على واشنطن لرفع السودان من القائمة السوداء

المالية تحدّد سعر شراء حصيلة الذهب وفقًا لبورصة”دبي”

وزارة الصحة: معمل”أستاك” مؤهّل للكشف عن حالات كورونا

انعقاد لجنة التشاور السياسي بين السودان وبولندا

نائب رئاسي بجوبا: مستعدون للحريات الأربع مع السودان

آخر لحظة

تخصيص منزل عبد الرحيم حسين لـ(حراسات) حميدتي

إرجاع طائرتين من مطار جدة تقل معتمرين سودانيين

الشفيع خصر: السياسة بالبلاد تُدار بطريقة (القُوالات)

نجاة أطفال حديثي الولادة من حريق بمستشفى بالخرطوم

النيل الدولية

الرئيس الالمانى يغادر البلاد

الترخيص للسودان بتصدير منتجاته إلى أوربا

لقاء بين قوش وفريق أمني امريكي في اديس ابابا

“8” كشوفات من وزارة التربية أمام تفكيك التمكين

الوساطة: لم يحدث اختراق في َملف الولاة والتشريعي

السوداني

وزير التربية للسوداني: تغيير شامل للمناهج وإعادة”المتوسطة” العام المقبل

السيادي: اتفاق على تمديد الفترة الانتقالية وتعديل الوثيقة الدستورية

وزير الطاقة: لا نملك مخزونًا من الوقود وشغالين رزق الأسبوع بالأسبوع

مقتل رعاة سودانيين بالجنوب

ألمانيا: نرغب في رؤية السودان ناجحًا

سلفاكير يطالب الأطراف السودانية بتسريع استكمال السلام

المالية تحدّد سعر شراء حصيلة الذهب وفقًا لبورصة”دبي”

نائب سلفاكير: مستعدون لتنفيذ اتفاقية الحريات الأربع مع السودان

حريق بمستشفى”سعد أبو العلا” بالخرطوم

وصول خبراء أجانب إلى جوبا للدفع بالعملية التفاوضية

أخبار اليوم

توضحيات من التعايشي حول الإتفاق بشأن تكليف الولاة المدنيين.

تطورات كورونا: وضع أول رئيس بالحجر الصحي وبيان لسفارة السودان ببكين حول طلاب ووهان.

الرئيس الالماني يختتم زيارته للبلاد بجولة في مركز التحكم الكهربائي بالخرطوم.

الاتحاد الاوربي يصادق علي منح السودان ترخيص المصدرين.

كباشي والتعايشي يلتقيان الرئيس سلفاكير ميارديت بجوبا.

الوطن

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إجلاء الطلاب السودانيين من الصين بالأحد

(مصادر): صلاح قوش موجود بالقاهرة

مجموعات حزبية تنشط لعرقلة قطاع التعدين

الحداثة

ولاء البوشي: نسبة الشباب في”وزارة الشباب” أقل من”10%”

المفوضية الأوروبية: تصادق على منح السودان رخصة التصدير بالتعريفة الجمركية الصفرية

“الحرية والتغيير” ترفض زيادة تعريفة المواصلات بكسلا

الرئيس الألماني يتفقّد مركز تحكّم الكهرباء القومية بسوبا

الاتحاد الإفريقي ينشر”3″ آلاف جندي في الساحل الأفريقي

أسامة سعيد: المفاوضات قطعت شوطًا بعيدًا

نائب رئيس جنوب السودان: مستعدون للحريات الأربع مع السودان

الانتباهة

لقاء بين”قوش” وفريق أمني أمريكي بأديس أبابا

اتفاق على تمديد الفترة الانتقالية وتعديل الوثيقة الدستورية

ترخيص بتصدير المنتجات السودانية لأوروبا

التجارة: حافظنا على حق السودان في الاستفادة من التخفيضات الجمركية

مبارك الفاضل: الحكومة لا تمتلك”نقود” والوضع الاقتصادي خطر جدًا

التعايشي: قطعنا”80%” من مفاوضات السلام في جوبا

حريق في مستشفى سعد أبو العلاء

إجلاء الطلاب السودانيين من ووهان الصينية غدًا

مدير التعليم بالولاية الشمالية: إعفاء الكوادر بسبب الانتماء السياسي سيضر بالتعليم

الصيحة

وزير الطاقة للصيحة: الإقبال على محطات البنزين التجاري”مدهش”

إحالة بلاغات طه وعطا المنان وحمّيدة من”الأراضي” إلى”الثراء الحرام”

رفع الحد الأدنى للأجور إلى”3″ آلاف جنيه

التربية ترفع”8″ كشوفات إلى لجنة”التفكيك” لاتخاذ قرارات

أزمة حادة في غاز الطبخ والأسطوانة تصل”400″ جنيه

كباشي يصل جوبا للانضمام إلى وفد التفاوض

والي القضارف: عدم سداد المديونية عطّل مشروع الحل الجذري للمياه

الدار

طلب تحويل ملف القتيلتين نسرين ومروة للمحكمة

تفاصيل جديدة في قضية مقتل حفيد الشيخ الكباشي

رسمياً.. تحديد موعد نهائي لاجلاء الطلاب السودانيين من مدينة (ووهان) الصينية

حدث مفجع.. إحراق طفل بالبنزين داخل ملعب خماسيات

تمثيل جريمة مقتل رجل الأعمال محمد التوم

اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان العلم في حياتنا للاساس واللغة العربية للثانوي

الملاعب

الهلال الفاشر يستضيف الهلال الأبيض عصر اليوم باستاد الفاشر

الأهلي مروي يلتقي الرابطة كوستي باستاد كريمة عصر اليوم

الأهلي شندي يقابل الفلاح عطبرة باستاد شندي مساء اليوم

الأمل عطبرة يلتقي الأهلي عطبرة مساء اليوم باستاد عطبرة

الأهلي الخرطوم يستضيف الشرطة القضارف باستاد الخرطوم مساء اليوم