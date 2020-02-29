الدولار يواصل الصعود المخيف ويقترب من رقم قياسي جديد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : واصلت أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي ارتفاعها المخيف أمام الجنيه في ختام تداولات الأسبوع وصباح السبت. واقترب الدولار من تحقيق رقم قياسي جديد، حيث تم تداوله بـ (١٠٨) جنيهات. ووصل سعر الريال السعودي إلى (29) جنيهاً، وسجل الدرهم الاماراتي (29،500) جنيه واليورو (114) جنيهاً. والجنيه الإسترليني (137) جنيهاً، والدينار الكويتي (243) جنيه، والجنيه المصري (6.80) جنيه، والريال العماني (202) جنيه، والدينار البحريني (193) جنيه، والدينار الليبي (44) جنيه، والريال القطري (28.80) جنيه.

وأرجع المتعاملون الارتفاع لشح المعروض وزيادة الطلب على العملات الأجنبية، بينما واصل بنك السودان المركزي في سياسة تخفيض قيمة الجنيه التي بدأها مؤخراً. المادة السابقة انخفاض جمال شابات السودان بأمر من “كورونا” المقالة القادمة عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم السبت 29 فبراير 2020م

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