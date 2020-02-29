السودان يحصل على الترخيص بتصدير منتجاته إلى أوروبا

الخليج 365 :

صادقت مفوضية الاتحاد الأوربي بتسجيل اسم السودان بالمفوضية وبمنحه ترخيص تسجيل المصدرين للتصدير بتعريفة جمركية صفرية وكوتات حرة .

ووضعت المفوضية، التي تتخذ من بروكسل مقرا لها، السودان في إطار إجراءات ترتيبات الصادر والانضمام إلى برنامج النظام الإلكتروني الجديد لتسجيل المصدرين الذي يعرف بالـ (REX).

ووصف وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبدالله النظام بأنه إلزامي، مشيرا إلى أنه تمت تعبئة الاستمارة المخصصة لنقاط الاتصال بعد أن تم تحديد خمسة مسؤولين من وزارة الصناعة والتجارة والجمارك لاعتمادهم بعد التسجيل في موقع المفوضية،

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موضحا أن نقاط الاتصال هذه ستشرف على التحقق من شهادات المنشأ لصادرات السودان للاتحاد الأوربي، مردفا

بأن وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عملت بجد واهتمام حتى تكللت المساعي بالنجاح وذلك حفاظا على حق السودان في الاستفادة من التخفيضات الجمركية عند التصدير إلى الاتحاد الأوربي. وأضاف أن تسجيل اسم السودان في المفوضية الأوروبية يأتي كأحد الدول التي ستستفيد من المزايا التفضيلية بالإعفاء الجمركي عند التصدير، موضحا أن ذلك التسجيل سيسهم في زيادة الصادرات السودانية إلى الاتحاد الأوربي خاصة منتجات السكر ومشتقاته.

وأعاد الفضل في ذلك لثورة ديسمبر المجيدة التي فتحت الباب واسعا للسودان على المجتمع الدولي وبالأخص الاتحاد الأوروبي ليستعيد السودان مكانته مجددا ويتعافى الاقتصاد، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي كان الشريك التجاري الأول سابقا للسودان قبل استيلاء النظام البائد على مقاليد السلطة منوها إلى استفادة السودان الكاملة من نظام الأفضليات التجارية الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للدول النامية والأقل نموا فيما يعرف بمبادرة كل شيء عدا السلاح بما يمكن من تصدير المنتجات السودانية للأسواق الأوربية بتعريفة صفرية وكوتات حرة عدا تصدير السلاح، وهنأ الوكيل المنتجين والمصدرين الذين يرغبون في تصدير منتجاتهم إلى أوربا بهذا الإنجاز و ناشدهم تقديم طلباتهم والتسجيل في برنامج النظام الجمركي للاتحاد الأوربي أو التوجه إلى وزارة الصناعة والتجارة لإكمال اجراءاتهم للاستفادة من هذا النظام.