فصيل جنوب كردفان يكشف عن عمليات تجنيد واسعة لـ (الحلو) وسط الشباب بالولاية

التاريخ: 29-فبراير-2020
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كشف قائد فصيل جنوب كردفان اللواء البلولة حمد عبد الباقي عن عمليات تجنيد واسعة يقوم بها رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال وسط الشباب بالولاية التي سيتم التوقيع عليها في مفاوضات السلام مع الحكومة في عاصمة جنوب السودان جوبا.
وقال البلولة لصحيفة المجهر ان تجنيد الشباب بدأ منذ اكتوبر الماضي واستمر حتى السادس عشر من فبراير الحالي، مشيراً الى ان الحلو، يريد استباق الترتيبات الامنية لتعزيز موقفه التفاوضي ودعم مطالبه على حدود البلاد 56 ضد أي عدوان، وأشار الى ان قواته المتمركزة في اماكنها منذ اكثر من عشرين عاماً ترفض تماماً اي نوع من العدوان او المساس بارض الوطن، وكشف عن افتتاح معسكر بمنطقة جبال السم لتجنيد الشباب من قبل قوات قطاع الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو.
وهنأ البلولة الفرقاء بدولة جنوب السودان على توقيع اتفاق السلام، مشيداً برجل السلام الذي يجب ترشيحه لجائزة نوبل للسلام النائب الاول للمجلس السيادي الفريق اول محمد حمدان دقلو الذي وصفه برجل المرحلة. من جانبه وعد الناطق الرسمي باسم الفصيل العقيد عمر الفاروق بتمليك الحقائق.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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