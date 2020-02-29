إضراب شامل لسائقي الشاحنات و البصات “الأحد”

التاريخ: 29-فبراير-2020
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أعلن تجمع سائقي الشاحنات و البصات و اللواري السفرية عن إضراب شامل عن العمل بكل ولايات السودان بكل قطاعات النقل البري ” الأحد” المقبل و حتى الثلاثاء.
و وفقا لتعميم صحفى بحسب موقع صحيفة السوداني، عزا فيه التجمع أسباب الإضراب نسبة لعدم تكوين لجان تسيرية للعمل النقابي و عدم الحوافز المجزية و فضلاً عن عدم توفر التأمين الصحي و الضمان الإجتماعي.
في وقت طالب فيه بإيقاف الرشاوى و الجبايات و المعاكسات و تعطيل حركة السير بالطرق القومية وعدم سحب الرخص من قبل المرور السريع فضلاً عن ضبط الوقود بالمحطات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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