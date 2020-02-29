إضراب شامل لسائقي الشاحنات و البصات “الأحد”

أعلن تجمع سائقي الشاحنات و البصات و اللواري السفرية عن إضراب شامل عن العمل بكل ولايات السودان بكل قطاعات النقل البري ” الأحد” المقبل و حتى الثلاثاء.

Advertisements

و وفقا لتعميم صحفى بحسب موقع صحيفة السوداني، عزا فيه التجمع أسباب الإضراب نسبة لعدم تكوين لجان تسيرية للعمل النقابي و عدم الحوافز المجزية و فضلاً عن عدم توفر التأمين الصحي و الضمان الإجتماعي.

في وقت طالب فيه بإيقاف الرشاوى و الجبايات و المعاكسات و تعطيل حركة السير بالطرق القومية وعدم سحب الرخص من قبل المرور السريع فضلاً عن ضبط الوقود بالمحطات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)