المفوضية السامية لحقوق الانسان تبدي قلقها إزاء الاوضاع في دارفور

التاريخ: 29-فبراير-2020
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أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، “ميشيل باشليت” عن شكرها وتقديرها لحكومة السودان وتعاونها الوثيق في إنشاء المكتب القطري للمفوضية السامية، مبدية قلقها من الأوضاع في دارفور رغم تحسنها.
وأشادت “باشليت” خلال حديثها أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف أمس بحسب صحيفة المجهر، بالتزام الحكومة السودانية بإرساء دعائم العدالة، واتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الخدمات الصحية والتعليمية، مشيرة إلى اللجان المستقلة التي تم تشكيلها للتحقيق في قمع الاحتجاجات في يونيو الماضي، وللتصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ العام 1989.
وقالت “باشليت”: على الرغم من أنه يبدو أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن إرساء دعائم العدالة الانتقالية والمصالحة، بما في ذلك إنشاء محكمة جنائية خاصة لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور، إلا أنها ما تزال قلقة إزاء الوضع الأمني في دارفور.
وناشدت المجلس بضرورة الانضمام إلى جهودها في تقديم الدعم والتعاون التقني للحكومة السودانية في هذا الخصوص.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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