(15) مليون يورو لدعم فرص التوظيف والتنمية المستدامة في دارفور

وقعت وزير العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ، مع الاتحاد اﻷوروبي والوكالة اﻷلمانية للتعاون الدولي اتفاقية بقيمة (15) مليون يورو لدعم فرص التوظيف والتنمية المستدامة في ولايات دارفور.

وحضر مراسم التوقيع رئيس بعثة الاتحاد اﻷوروبي في السودان، روبر فان دن دول، ومدير اﻹدارة الإفريقية بالوكالة اﻹلمانية للتعاون الدولي سابين مولر.

وطبقا لبيان صادر عن وزارة العمل وفقاً لمصادر، فإن البرنامج تم تحت إدارة وتنفيذ الوكالة اﻷلمانية بهدف دعم التعليم والتدريب التقتي والمهني في كل من ولايات دارفور (الفاشر، الجنينة، نيالا) حيث تبلغ قيمة البرنامج (15) مليون يورو (875.5) مليون جنيه لدعم التعليم والتدريب في المجالين التقني والمهني وتنمية القطاع الخاص.

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وأوضح أن البرنامج يأتي لخلق أثر اقتصادي وتنموي تنتج عنه فرص عمل حقيقية للشباب والفئات المستهدفة، ولاستفادة 1000 متدرب من الفرص اﻹضافية التي يتم طرحها وفقا لاحتياجات سوق العمل، وتطوير خدمات الأعمال التجارية لـ 600 مؤسسة فيما يخص ورش العمل والشركات الصناعية الصغيرة، وبناء مركزين للتدريب المهني والتلمذة الصناعية بمدينتي الفاشر والجنينة.

وقالت وزير العمل والتنمية الاجتماعية، لينا الشيخ بحسب صحيفة السوداني، إن “توقيع الاتفاقية من أولويات الفترة الانتقالية ومن ضمن العدالة الاجتماعية لولاية دارفور لتأثرها بالحروب في العهد السابق وإيجاد فرص للعمل الكريم وأنها تسعى لبناء مراكز تدريب مهني في كل ولاية من ولايات السودان”.

وأبدت سعادتها بتوقيع الاتفاقية ما بين الاتحاد الأوروبي في السودان والوكالة الألمانية للتعاون الدولي كتباشير ممتازة في المرحلة الانتقالية.

من جهتها أكدت المديرة العامة للإدارة الإفريقية للتعاون الدولي، السيدة سابين مولر، التزام الوكالة بالمساهمة في تحقيق هدف الحكومة المتمثل في توفير (55) ألف فرصة عمل للشباب وخلق آفاق ملموسة للشباب في السودان الجديد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)