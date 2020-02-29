وصول خبراء أجانب إلى جوبا للدفع بالعملية التفاوضية

التاريخ: 29-فبراير-2020 فى : أخبار 5 مشاهدة كشفت الوساطة الجنوبية عن وصول خبراء أجانب إلى جوبا لدفع العملية الفنية لمفاوضات السلام بين الفرقاء السودانيين. وقال المتحدث الرسمي باسم الوساطة ضيو مطوك لمصادر، إن 4 خبراء أجانب سيصلون لمقر المفاوضات بينهم أمريكي وإثيوبي وخبراء آخرون من يوناميد. Advertisements وقال ضيو بحسب صحيفة السوداني، إن الحاجة أصبحت ملحة للاستفادة من الخبرات وتجارب الآخرين. وأضاف أن الإثنين المقبل سيشهد نقاشاً حول قضية النازحين واللاجئين بمسار دارفور، إلى جانب التفاوض المرتقب حول الترتيبات الأمنية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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