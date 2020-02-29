الخارجية توصي رعاياها بكوريا الجنوبية توخي الحذر من (كورونا)

التاريخ: 29-فبراير-2020
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أوصت وزارة الخارجية الرعايا السودانيين الموجودين في كوريا الجنوبية بتوخي الحذر للوقاية من فايروس كورونا، الذي تُصنف سيول البلد الثانية في كثرة انتشاره بين بلدان العالم.
وقالت وزارة الخارجية في بيان عنها أمس بحسب صحيفة المجهر، أنها أوصت السودانيين الموجودين في كوريا الجنوبية بجميع مناطقها توخي الحيطة والحذر للوقاية من فايروس كورونا، وطالبت الوزارة السودانيين تجنب الأماكن المزدحمة مع ارتداء الأقنعة الواقية، في البلد الذي تتصاعد فيه نسب الإصابة بالفايرس.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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