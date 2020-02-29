وزير الطاقة: ”ماعندنا مخزون من الوقود وشغالين رزق الأسبوع بالأسبوع”

التاريخ: 29-فبراير-2020
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قالت وزارة الطاقة والتعدين إنها ستشجع الجهات الأجنبية المتواجدة فى السودان لشراء الوقود التجاري فضلاً عن تقديم هذه الخدمة التجارية للسيارات ذات اللوحات التجارية التي تدخل البلاد.
وأقر وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم في تصريح بحسب صحيفة السودانى، بعدم امتلاكهم مخزوناً استراتيجياً من الوقود، وقال “شغالين رزق الأسبوع بالأسبوع”، ونوه إلى زيادة عدد المحطات التي تقدم الوقود التجاري بالعاصمة والولايات بسبب ازدياد الطلب عليه. وقال إن الوزارة تعمل حالياً على إعداد “البطاقات الممغنطة”.
ونفى عادل أن تكون خطوة بيع الوقود “الجازولين والبنزين” تجارياً لبدء تنفيذ رفع الدعم عن الوقود، وقال إنهم اضطروا لهذا الحل ليتسنى لهم توزيع الموجود من المواد البترولية، وأكد الوزير وجود إقبال وصفه بـ”المدهش” على الوقود التجاري حيث صارت صفوفه هي الأطول، مشيراً إلى وجود (15) محطة بالخرطوم تقدم هذه الخدمة، وتابع “كلما ازداد الطلب سنزيد عدد المحطات”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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