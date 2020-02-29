(8) كشوفات على منضدة تفكيك التمكين من وزارة التربية والتعليم العام

التاريخ: 29-فبراير-2020
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وضعت وزارة التربية والتعليم العام”8″ كشوفات على منضدة لجنة التفكيك وإزالة التمكين من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وقال رئيس لجنة التفكيك بوزارة التربية ورئيس لجنة المعلمين، يس عبد الكريم في تصريح خاص بحسب صحيفة المجهر، إنّ الوزارة رفعت عدداً من الشكاوى تضمنت الكشوفات توطئةً لدفع توصيات من لجنة التمكين ومحاربة الفساد لوزير التربية من أجل اتخاذ القرارات النهائية.
مشيراً الى أنّ لجنة التفكيك تمضي خطواتها ببطء شديد، وأضاف يس اللجنة بطيئة في اتخاذ القرارات، فهناك عدّة شكاوى من عدد من الجهات لم يتم حسمها.
وكشف يس عن الأسباب الحقيقية وراء تباطؤ اللجنة، معزياً الأمر إلى أن المسؤولين فيها غير متفرغين ولديهم ارتباطاتٍ بأعمال أخرى.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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