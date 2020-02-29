وزير التربية: إعادة المرحلة المتوسطة العام المقبل وتغيير شامل للمناهج

التاريخ: 29-فبراير-2020
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وجهت وزارة التربية والتعليم الاتحادية، جميع الولايات بالعمل على تطبيق السُلُم التعليمي الجديد وإعادة المرحلة المتوسطة إبتداءً من العام المقبل ٢٠٢٠ ـــ ٢٠٢١م.
وقال وزير التربية والتعليم د. محمد الأمين التوم لمصادر، إن عدداً من المدارس المتوسطة حوّلتها الحكومة السابقة لاستخدامات وأغراض أخرى، مشدداً على ضرورة استعادتها مرة أخرى كمدارس للمرحلة المتوسطة، وقال إن أوضاع الولايات تختلف فبعضها مساحتها تسمح بإنشاء مدارس متوسطة منفصلة وأخرى سيتم إنشاء فصول داخل المدرسة إن كانت مساحتها تسمح بذلك، وشدد على أن الأصل في الأمر إن تعذر إنشاء مدارس منفصلة هو الفصل التام بين المرحلتين في المدرسة الواحدة.
وفيما يتعلق بالمناهج أكد التوم بحسب صحيفة السوداني، أن تغييرًا شاملًا سيطرأ على مناهج التعليم في السودان حتى مناهج الصف الخامس فما دون تلك التي تم تغييرها في أواخر عهد الإنقاذ، مؤكداً أن العام المُقبل سيشهد تغييرًا كبيراً في نظام التعليم في السودان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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