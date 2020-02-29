اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

هيئة محامي دارفور ترفض التجزئة في اطلاق سراح الأسرى

0 نشر
Samira Yousif 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 29-فبراير-2020

8 مشاهدة

هيئة محامي دارفور ترفض التجزئة في اطلاق سراح الأسرى

تحفظت هيئة محامي دارفور على استمرار وجود اسرى النظام البائد في السجون حتى الآن في ظل حكومة الثورة وإعلان الافراج عنهم من خلال منبر التفاوض بجوبا، مؤكدة رفضها التام لتجزئة المشروعية والتبعيض واستغلال النفوذ والسلطة في ظل حكومة الثورة المدنية.

Advertisements

 

وأعلنت هيئة محامي دارفور في تعميم صحفي امس الجمعة بحسب صحيفة المجهر عن استعدادها لتقديم العون القانوني لبعض محكومي مجلس الصحورة الثوري ومنهم صهر رئيس مجلس الصحوة “موسى هلال” ، وعبد العزيز رمضان جار النبي، الذي حكم عليه بالسجن لفترة سبع سنوات في محاكمة عسكرية، معتبرة ما تم من محاكمة افتقرت لابسط أسس العدالة وعن وقائع لا تشكل جريمة، مشيرة الى تدهور حالته الصحية لبيئة السجن مما نتج عنها اصابته في احدى عينيه.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة محامي دارفور ترفض التجزئة في اطلاق سراح الأسرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا