هيئة محامي دارفور ترفض التجزئة في اطلاق سراح الأسرى

تحفظت هيئة محامي دارفور على استمرار وجود اسرى النظام البائد في السجون حتى الآن في ظل حكومة الثورة وإعلان الافراج عنهم من خلال منبر التفاوض بجوبا، مؤكدة رفضها التام لتجزئة المشروعية والتبعيض واستغلال النفوذ والسلطة في ظل حكومة الثورة المدنية.

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وأعلنت هيئة محامي دارفور في تعميم صحفي امس الجمعة بحسب صحيفة المجهر عن استعدادها لتقديم العون القانوني لبعض محكومي مجلس الصحورة الثوري ومنهم صهر رئيس مجلس الصحوة “موسى هلال” ، وعبد العزيز رمضان جار النبي، الذي حكم عليه بالسجن لفترة سبع سنوات في محاكمة عسكرية، معتبرة ما تم من محاكمة افتقرت لابسط أسس العدالة وعن وقائع لا تشكل جريمة، مشيرة الى تدهور حالته الصحية لبيئة السجن مما نتج عنها اصابته في احدى عينيه.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)