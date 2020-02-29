المالية تحدد سعر شراء حصيلة الذهب وفقاً لبورصة دبي

التاريخ: 29-فبراير-2020 فى : اقتصاد 13 مشاهدة حددت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي سعر شراء حصيلة الذهب لأول مره وفقاً للبورصة العالمية وبورصة دبي، وأعلنت أن سعر الذهب سيحسب بواقع “28” جنيهاً مقابل الدرهم الإمارتي، و”106″″ جنيهاً مقابل الدولار. Advertisements وطالب خطاب موجه لبنك السودان المركزي ممهور بتوقيع وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، علي خليفة عسكوري بحسب صحيفة المجهر، طالب بإخطار البنوك التجارية بتوريد حصيلة الصادر بذات السعر. وأشار الخطاب إلى أن تحديد السعر تم عقب توصية الآلية الخاصة بتحديد السعر وفقا للبورصة العالمية وبورصة دبي. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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