استمرار اعتصام معلمي الدويم أمام إدارة تعليم الأساس

التاريخ: 29-فبراير-2020 فى : أخبار 12 مشاهدة قطع تجمع المهنيين السودانيين بالنيل الابيض بان اعتصام المعلمين امام ادارة تعليم الاساس بالوحدة الادارية بالدويم سيتواصل حتى يتم تحقيق جميع مطالبهم المشروعة المتمثلة في اقالة مدير تعليم الاساس بالمحلية ووحدة الدويم. Advertisements وقال عضو تجمع معلمي الدويم مدثر الامام، في تصريح بحسب صحيفة المجهر انهم مندهشون لعدم اهتمام الوزارة وادارة تعليم الاساس بالولاية والمحلية بقضيتهم، موضحاً ان لجنة تجمع المعلمين سبق وان التقت الوزير المكلف لوزارة التربية والتوجيه بالولاية الى جانب بعض المسؤولين بالوزارة وتم ابلاغهم بهذه المطالب، مبيناً انهم لم يجدوا رداً شافياً لقضيتهم. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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