مقتل (2) من الرعاة الشماليين ببحر الغزال

قالت الشرطة بولاية شمال بحر الغزال في جنوب السودان انها احتجزت شخصين بتهمة مقتل اثنين من الرعاة السودانيين الاسبوع الماضي في منطقة نينبولي، وذكرت الشرطة ان الحادث وقع بعد سوء تفاهم بين صيادين من مجتمع دينكا ملوال ورعاة قبيلة الرزيقات السودانية.

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وأكد اللواء جيمس سايمون مدير شرطة ولاية لول سابقاً بحسب صحيفة المجهر، انه تم القبض على اثنين من المشتبه فيهم الرئيسيين في جريمة القتل يوم الأحد، وأضاف ان المشتبه فيهما اعتقلا وفتحت البلاغات ضدهما، مشيراً الى ان الاوضاع الامنية هادئة وستتم معالجة المسألة من خلال اتفاق سلام بين دينكا ملوال والرزيقات.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)