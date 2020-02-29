التاريخ: 29-فبراير-2020
9 مشاهدة
قالت الشرطة بولاية شمال بحر الغزال في جنوب السودان انها احتجزت شخصين بتهمة مقتل اثنين من الرعاة السودانيين الاسبوع الماضي في منطقة نينبولي، وذكرت الشرطة ان الحادث وقع بعد سوء تفاهم بين صيادين من مجتمع دينكا ملوال ورعاة قبيلة الرزيقات السودانية.
وأكد اللواء جيمس سايمون مدير شرطة ولاية لول سابقاً بحسب صحيفة المجهر، انه تم القبض على اثنين من المشتبه فيهم الرئيسيين في جريمة القتل يوم الأحد، وأضاف ان المشتبه فيهما اعتقلا وفتحت البلاغات ضدهما، مشيراً الى ان الاوضاع الامنية هادئة وستتم معالجة المسألة من خلال اتفاق سلام بين دينكا ملوال والرزيقات.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل (2) من الرعاة الشماليين ببحر الغزال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.