الوفد السوداني يقدم ملاحظات على مسودة ملء وتشغيل سد النهضة

السبت 29 فبراير 2020

كتب الخرطوم- محمد أمين

شدد السودان على ضرورة التوصل لاتفاق شامل يتضمن تشغيلا آمنا لسد النهضة الاثيوبي قبل بدء عملية الملء الأول للسد.



واكدت وزارة الخزانة الامريكية على أهمية عدم البدء في ملء سد النهضة بدون إبرام اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان، مشيرة إلى استعداد مصر التوقيع على الاتفاق النهائي بالاحرف الاولى.

وشارك الوفد السوداني الذي يضم وزيرة الخارجية اسماء عبد الله، ووزير الري، ياسر عباس، والفريق الفني في مفاوضات ثنائية مع وزارة الخزانة الامريكية بواشطن اليومين الماضيين.

وقالت وزارة الري السودانية في بيان اليوم (السبت) أن وفدها تقدم بملاحظات حول مسودة الإتفاقية الشاملة، إلى فريق وزارة الخزانة، الذي قام بتضمينها في المسودة.

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وجدد السودان إلتزامه بعملية التفاوض لأجل الوصول إلى إتفاق شامل لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي بما يحفظ مصالح الدول الثلاثة ( السودان، مصر، اثيوبيا).

وشدد (البيان) على أهمية العمل على إنجاز إتفاق شامل لملء وتشغيل السد، بما يمهد لإحداث تنمية مشتركة وتكامل بين الدول الثلاثة.

وساهمت امريكا في تسهيل إعداد اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي بناءً على الأحكام التي اقترحتها الفرق القانونية والتقنية في مصر وإثيوبيا والسودان وبمساهمة فنية من البنك الدولي.

وذكر البيان أن امريكا ترى أن العمل المنجز خلال الأشهر الأربعة الماضية قد أسفر عن اتفاق يعالج جميع القضايا بطريقة متوازنة ومنصفة، مع مراعاة مصالح البلدان الثلاثة.

وكان طلب الوفد الإثيوبي قد تأجيل هذه الجولة من المفاوضات لإجراء مزيد من التشاور الداخلي.

واعدت المسودة بناءاً على مفاوضات الأطراف الثلاثة التي إستمرت منذ العام ٢٠١٥.