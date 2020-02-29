واشنطن تتعهد بمواصلة الجهود مع مصر وإثيوبيا والسودان بشأن “سد النهضة”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، التزام بلاده بالعمل مع مصر وإثيوبيا والسودان حتى توقع الدول الثلاث على اتفاق ينهي سنوات من الخلافات بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وقال منوتشين في بيان له مساء أمس الجمعة، إنه أجرى محادثات ثنائية منفصلة مع وزراء من مصر والسودان خلال اليومين الماضيين، بعدما طلبت إثيوبيا تأجيل ما كان من المفترض أن تكون الجولة الأخيرة من المحادثات.

وأضاف الوزير الأمريكي أنه يتطلع إلى إنهاء إثيوبيا مشاوراتها الداخلية للتوقيع على الاتفاق “في أقرب وقت ممكن”.

وقال البيان: “نقدر استعداد مصر للتوقيع على الاتفاق وإبداء الاستعداد للوفاء بالتزاماتها. وندرك استمرار إثيوبيا في مشاوراتها الوطنية، ونتطلع لأن يسفر ذلك عن نتائج قريبا من أجل التوقيع على الاتفاقية في أقرب وقت ممكن”.

وأشار البيان إلى قلق دول المصب في كل من مصر والسودان بسبب عدم استكمال العمل على التشغيل الآمن لسد النهضة، والحاجة لتنفيذ كل إجراءات تأمين السد طبقا للمعايير الدولية قبل بدء ملئه،

وأضاف: “تماشيا مع المبادئ المنصوص عليها في إعلان المبادئ وبوجه خاص عدم التسبب في ضرر جسيم لبلدان المصب، لا ينبغي إجراء الاختبار النهائي والتعبئة من دون اتفاق”.

وكان من المتوقع أن تبرم البلدان الثلاثة اتفاقا بشأن ملء وتشغيل السد الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار في واشنطن هذا الأسبوع، لكن مصر هي الدولة الوحيدة التي وقعت بالأحرف الأولى على الاتفاق.

RT