ترامب يوجه انتقادات حادة لـ “فوكس نيوز”: استطلاعاتكم هي الأسوأ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بانتقادات حادة لآخر استطلاع رأي أجرته قناة “فوكس نيوز” يظهر أنه خسر أمام كل المرشحين الديمقراطيين في السباق الرئاسي.

ووصف ترامب الاستطلاعات التي تجريها فوكس نيوز بأنها “الأسوأ”، وشبه الاستطلاع الأخير الذي أجرته فوكس نيوز بتلك الاستطلاعات التي كانت تجريها عام 2016، والتي يشكك ترامب في صحة نتائجها.

وأظهر الاستطلاع أن 56 في المئة من المشاركين يعتقدون أن ترامب سيعاد انتخابه، لكن ما حصل عليه ترامب من أصوات جاءت أقل بـ 7 نقاط من جو بايدن ومايك بلومبرغ وبيرني ساندرز، وبـ 3 نقاط أقل من إليزابيث وارين وبيت بوتيجيج، فيما تعادل مع إيمي كلوبوشار، بحسب موقع “rawstory”.

وكان ترامب، قد أكد أنه لم يتلق معلومات من أجهزة المخابرات الأمريكية بشأن أي “تدخل روسي” في الانتخابات الرئاسية 2020 أو حول “دعم” الديموقراطي بيرني ساندرز، وقال ترامب: “لم أبلغ، ولم تخبرني أجهزة الأمن بأي شيء عن هذا”.

وصرحت وسائل إعلام أمريكية بأن الولايات المتحدة لا تملك أي دلائل على تدخل روسي في انتخابات 2020، لإعادة انتخاب الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وبحسب ما نقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، فإنه لا يوجد أي دلائل على تدخل روسي في الانتخابات من أجل استمرار ترامب في الحكم.