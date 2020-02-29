المسماري يتهم حكومة الوفاق بـ”تصفية عدد من أسرى الجيش الليبي لديها”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اتهم المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، اليوم الجمعة، العصابات الارهابية ( على حد زعمه) التابعة حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج بتصفية عدد من عناصر الجيش الوطني الذين سقطوا في أيديهم ومنهم جرحى ومصابين.

وقال المسماري في بيان عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، “في الوقت الذي تخرج مظاهرات في عدة مدن ليبية منددة بالغزو التركي وعمالة وخيانة حكومة السراج، يتجدد كل يوم اختراق الهدنة المعلنة في عمليات المنطقة الغربية من قبل العصابات الإرهابية باستخدام المدفعية الثقيلة والمدفعية الصاروخية والهاونات والطائرات التركية المسيرة وخاصة باستهداف الأحياء الآهلة بالسكان في منطقة قصر بن غشير وبئر التوتة وبئر العالم مع تعرض السكان في منطقة الهيرة والعزيزية لانتهاكات جسيمة من قبل مرتزقة أفارقة يقاتلون في صفوف عصابات أسامة جويلي”.

وأضاف المسماري، “هذه ليس اتهامات بل حقيقة تتجدد يوميا وأصبحت سلوك عدواني يدعمه أردوغان بسياساته الرعناء”.

وتابع “في تتابع لسلسلة الإجرام التي تقوم بها العصابات الإرهابية التابعة لحكومة السراج المعززة بوحدات من الجيش التركي الغازي وعناصر إرهابية متطرفة والتي أصبحت تتطور يوما بعد يوم، قامت بتصفية عدد من عناصر الجيش الوطني الذين سقطوا في أيديهم ومنهم جرحى ومصابين”.

وأشار إلى أن “حكومة السراج تضرب بالقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربعة وبتعاليم الدين الإسلامي عرض الحائط”.

وختم قائلا “لم تحترم المساعي الدولية لتمديد الهدنة مما يدل أن عصابات السراج والأتراك هم مجموعة من المتطرفين التي لا تنتمي لقواعد الأخلاق والقيم الإنسانية للبشرية”.