بشار الجعفري: أردوغان حوّل الجيش التركي إلى ذراع لتنظيم “الإخوان المسلمين”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، اليوم السبت، من جديد أن دمشق تحاب الإرهاب على أراضيها، وإدلب أرض سورية، مشيرا إلى أن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضرب بعرض الحائط مبادئ حسن الجوار.

موسكو – سبوتنيك. وقال الجعفري في جلسة اليوم: “سوريا تكافح الإرهاب على أراضيها وإدلب أرض سورية، ونظام أردوغان ضرب بعرض الحائط مبادئ حسن الجوار”.

وأضاف الجعفري: “وجود القوات التركية بعيدا عن نقاط المراقبة دليل على دعمها للجماعات الإرهابية، والنظام التركي حوّل نقاط المراقبة داخل الأراضي السورية إلى غرف عمليات لدعم التنظيمات الإرهابية”.

وأفاد الجعفري: “أردوغان حوّل الجيش التركي إلى ذراع لتنظيم الإخوان المسلمين”. المادة السابقة الجيش الليبي يسقط 6 طائرات مسيرة تركية المقالة القادمة المسماري يتهم حكومة الوفاق بـ”تصفية عدد من أسرى الجيش الليبي لديها”

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